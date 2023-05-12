РПЛ и Winline выберут лучших игроков и тренеров сезона
Премьер-лига: таблица и календарь
Российская премьер-лига и букмекерская компания Winline учредили новую ежегодную премию Winline герои РПЛ.
Российская премьер-лига и букмекерская компания Winline учредили новую ежегодную премию Winline герои РПЛ.
Впервые премия будет вручена по итогам сезона 2022/2023. Ее обладателями станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.
Церемония вручения пройдет 4 июня.
Принять участие в голосовании и выборе обладателей премии смогут не только спортивные журналисты, эксперты и клубные менеджеры, но и болельщики. Голосование будет проходить в три этапа. На первом журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, в котором возможность голосовать получат болельщики, будет определен шорт-лист. Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС.
Список номинаций новой премии выглядит так:
Категория «Спорт»: Лучший игрок сезона (MVP), Лучший тренер сезона, Лучший защитник, Лучший гол сезона, Лучший ассист сезона, Лучший нападающий сезона, Лучший полузащитник сезона, Лучший вратарь сезона.
Категория «Маркетинг»: Самый медийный игрок сезона, Лучший комментатор сезона, Лучший Match Day, Лучшее промо к матчу, Лучший социальный проект, Лучший мерч.