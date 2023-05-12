РПЛ и Winline выберут лучших игроков и тренеров сезона

Принять участие в голосовании и выборе обладателей премии смогут не только спортивные журналисты, эксперты и клубные менеджеры, но и болельщики. Голосование будет проходить в три этапа. На первом журналисты ведущих спортивных изданий и популярные футбольные блогеры сформируют лонг-лист претендентов. По итогам второго этапа, в котором возможность голосовать получат болельщики, будет определен шорт-лист. Победителей премии определят на третьем этапе голосования главных тренеров и капитанов команд РПЛ, а также специального жюри, в которое войдут футбольные эксперты, руководители РПЛ и РФС.