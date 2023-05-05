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01:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малком vs Промес: кто сильнее?

Сравниваем двух ярчайших легионеров РПЛ.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Разные пути к признанию

Квинси оказался в «Спартаке» летом 2014 года, Малком в «Зените» — в 2019-м. Перебирались в Россию они в одном возрасте 22 лет, но в разном статусе: Промес был просто добротным вингером «Твенте», отыгравшим пару неплохих сезонов на родине, а имя Малкома уже гремело по Европе — он целый год считался дублером Месси в «Барселоне» и забивал «Реалу» в класико. Суммы трансферов тоже не были сопоставимы: «Спартак» заплатил за голландца 11,5 миллиона евро, а «Зенит» за бразильца — 40 миллионов.

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Начинали они тоже по-разному. Красно-белых впечатлил уже первый год Промеса на российской земле — в сезоне-2014/15 голландец с 13 мячами стал вторым бомбардиром РПЛ, а фанаты стали по-дружески называть форварда Антохой или Антошкой. Через год Промес снова финишировал вторым в снайперской гонке, уже с 18 голами, еще через год голландец помог «Спартаку» взять первое золото лиги за 16 лет, а по итогам следующего сезона-2017/18 Квинси стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом, и лучшим игроком чемпионата.

Промес почти сразу заслужил любовь и уважение болельщиков, так что его трансфер в «Севилью» многие спартаковцы восприняли с сожалением. Но в начале 2021 года голландец вернулся в Москву, когда в лиге уже вовсю играл другой видный легионер Малком.

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Путь бразильца к признанию в России оказался куда тяжелее, чем у голландца. Малком оказался не только заложником своей же цены — громадной по меркам РПЛ, — но и внезапных проблем со здоровьем. Новичок «Зенита» травмировался уже во втором матче после трансфера, а в следующем сезоне получил еще одно повреждение, которое тоже оборвало его взлет. Повлияла и пандемия коронавируса — Малком никак не мог набрать ход, из-за чего полопалось терпение у многих болельщиков. К 2021 году солидная часть из них уже разочаровалась в бразильце.

Два с половиной сезона вместе

Промес и Малком играют в одной лиге два с половиной года. Квинси после возвращения поначалу восхищал не так сильно, как во время первого российского этапа карьеры, — всего девять голов в чемпионате за весну 2021-го и целый следующий сезон. Но в текущем у Промеса классная статистика — 17 голов и 6 результативных передач. Еще один забитый мяч, и голландец повторит личный рекорд по голам за один чемпионат.

Малком стал расцветать только в 2021-м, когда исчезли травмы и в команде появился друг детства Клаудиньо. За два неполных сезона бразилец наколотил 30 мячей в РПЛ, причем сейчас у него все еще есть шанс побить рекорд Олега Веретенникова (25 мячей в 30-матчевом чемпионате-1995).

Источник: Спорт-Экспресс

Конечно, друг для друга они не являются раздражителями, но удивительно, как похожа их статистика: в среднем за 90 минут Малком забивает в РПЛ 0,52 мяча, Промес — 0,53. У бразильца 0,24 голевой передачи, у голландца — 0,2. Даже показатель ожидаемых голов сопоставим — 0,4 у зенитовца против 0,42 у спартаковца.

Интересно и другое: за два с половиной сезона, что оба играют в одной лиге, Малком и Промес забили почти идентичное число мячей во всех турнирах: 36 и 37 соответственно. Но в чемпионате за этот отрезок преимущество у бразильца — 32 против 26.

Текущий сезон: расцвет бразильца и рекорды голландца

Нынешний сезон определенно лучший в карьере Малкома. Бразилец идет на рекорд всех чемпионатов России и уже значительно превзошел результат сильнейшего для себя сезона-2017/18, когда он забил 12 голов за «Бордо».

Промес тоже проводит выдающийся сезон — весной он преодолел планку в сто голов за «Спартак» и вот-вот станет лучшим бомбардиром-легионером в истории чемпионатов России (сейчас у голландца 85 голов, как у Сердара Азмуна и Вагнера Лав).

Источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ Промес и Малком долго шли вровень и большую часть сезона боролись за первое место в снайперской гонке вместе с Владимиром Сычевым-Писарским. Но голландец отстал: весеннее падение результатов «Спартака» и апрельская травма выбили его из колеи. Малком, напротив, в феноменальной форме: покер в ворота «Крыльев Советов» почти гарантировал ему победу в споре бомбардиров.

Развернутая атакующая статистика показывает, что Малком в этом сезоне превосходит Промеса по большинству ключевых показателей. Правда, голландец точнее бьет, чаще создает моменты для партнеров, а также немного обходит бразильца по xG при пересчете на 90 минут. Можно констатировать, что первое место Малкома заслужено, хотя ощутимого преимущества и нет.

Бразилец прибавил в обороне

Но, как известно, современный футбол требует от игроков уметь все, поэтому и нападающие обязаны помогать защите. К Малкому в первый сезон были вопросы по этой части: его часто критиковали за то, что после потери мяча он встает и не отрабатывает. Однако Малком прибавил в этом компоненте, что отмечал Сергей Семак. Это подчеркивают и цифры.

Источник: Спорт-Экспресс

Как видно, бразилец в этом сезоне не просто чаще голландца вступает в единоборства — он превосходит спартаковца в два раза. Нельзя назвать процент выигранных дуэлей высоким, но у Промеса он даже ниже 50%. Хотя в единоборствах в воздухе голландец сильнее, пусть и всего на три сантиметра выше Малкома. Квинси, к слову, заметно сдал по части дуэлей: до отъезда голландца в «Севилью» он в среднем участвовал почти в 11 единоборствах за 90 минут, а в последних двух сезонах этот показатель не превышает 7.

Малком в три раза чаще зарабатывает на себе фолы, но и больше Промеса нарушает правила. Любопытная деталь: голландец в текущем чемпионате сфолил всего семь раз, но получил сразу шесть предупреждений (почти все — за неспортивное поведение).

Малком — не эксперт по «Спартаку»

Наконец, оценим игры форвардов в матчах с прямыми раздражителями. Удивительно, но и Малком, и Промес долго не могли отличиться в матчах со «Спартаком» и «Зенитом» соответственно. Голландец забил лишь в своей пятой битве Москвы и Питера, бразилец — в шестой.

Источник: Спорт-Экспресс

С одной стороны, голы Промеса ценнее: его точный удар и пас позволили «Спартаку» обыграть «Зенит» в апреле 2017 года, а его дубль в минувшем сентябре обеспечил красно-белым кубковый разгром. С другой стороны, два других гола в ворота сине-бело-голубых Квинси вряд ли любит вспоминать — в тех матчах «Спартак» проиграл 1:5 и 1:7.

У Малкома игры против красно-белых не задаются — голов у него столько же, сколько красных карточек. Единственный мяч бразилец забил год назад в матче за Суперкубок России — «Зенит» победил 4:0. Зато его результативные передачи оба раза приносили победу невской команде: в полуфинале Кубка в 2020 году и в первом круге текущего чемпионата.

Смогут ли лидеры своих команд увеличить бомбардирский счет в ближайшее воскресенье?

Автор: Гоша Чернов

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