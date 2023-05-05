Глава департамента судейства Каманцев встретился с «Ростовом»

«В рамках лицензирования на будущий сезон клубы обязаны прослушать лекцию о правилах игры. Мы провели такую лекцию для футбольного клуба “Ростов”, помимо меня, в ней принял участие менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Обсудили современные трактовки правил игры и наиболее резонансные моменты с участием футболистов “Ростова”. Надеюсь, что такая встреча поможет игрокам лучше понимать решения арбитров на поле», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».