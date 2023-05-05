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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава департамента судейства Каманцев встретился с «Ростовом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев встретился с тренерским штабом и футболистами «Ростова» на базе клуба.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В рамках лицензирования на будущий сезон клубы обязаны прослушать лекцию о правилах игры. Мы провели такую лекцию для футбольного клуба “Ростов”, помимо меня, в ней принял участие менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Обсудили современные трактовки правил игры и наиболее резонансные моменты с участием футболистов “Ростова”. Надеюсь, что такая встреча поможет игрокам лучше понимать решения арбитров на поле», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, после 25-го тура РПЛ «Ростов» в турнирной таблице занимает вторую строчку, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи, «Спартак» и ЦСКА, отстают от ростовчан на одно и два очка соответственно.

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Ростов
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