«От России зависит, выдавать или не выдавать». Почему два подследственных голландца играют в РПЛ

Мотивация ехать в Россию

После обострения ситуации на Украине Российская премьер-лига (РПЛ) лишилась минимум четырех десятков легионеров, прежде всего из Европы. Но некоторые, наоборот, выбрали Россию, потому что столкнулись с уголовным преследованием в родной стране, а в РПЛ чувствуют себя в безопасности, так как российско-европейские дипломатические и не только отношения сейчас строго ограничены.

Самый громкий пример — история голландского полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, у него на родине сразу два параллельных дела. Одно из них более публичное: в 2020 г., когда футболист играл за амстердамский «Аякс», с заявлением в полицию обратился его двоюродный брат. Сообщалось, что Промес разозлился на родственника во время семейной встречи и ударил его ножом в область колена, в итоге кузену пришлось делать операцию, какое-то время он не мог нормально ходить.

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В феврале 2021 г. Квинси, выступавший за «Спартак» в 2014—2018 гг., вернулся в столичный клуб за 8,5 млн евро. Тогда генеральный директор клуба Евгений Мележиков заявил «Чемпионату», что «Спартак» предусмотрел риски, связанные с уголовным преследованием, и договорился о возможности расторгнуть трансферное соглашение, если игрок в какой-то момент не сможет выступать за команду.

В амстердамскую прокуратуру дело Промеса передали в мае 2021 г., инцидент квалифицировали как покушение на непреднамеренное убийство, потому что удар ножом пришелся рядом с артерией. Потенциально по этой статье возможны четыре года тюрьмы. В июне 2022 г. футболиста обязали выплатить пострадавшему компенсацию.

Обвинение требует для Промеса двух лет тюрьмы, судебные заседания стартовали в первых числах марта, решение ожидалось в середине того же месяца, но в итоге оно пока отложено.

В начале марта стало также известно, что Минспорта РФ отказало «Спартаку» и футболисту в содействии с ускоренным получением российского паспорта, в клубе пояснили, что одна из причин ходатайства — продолжающиеся судебные разбирательства, в которые Промес вовлечен на родине. Кроме семейного происшествия речь идет о торговле наркотиками и возможном участии игрока в преступной организации — в «Спартаке» отметили, что в этом деле Квинси проходит как свидетель и «не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным».

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С уголовным делом и риском экстрадиции связывают и то, что Промес пропустил зимние сборы: «Спартак» проводил их в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отсутствие лидера (17 голов + 6 передач за 25 туров в РПЛ) клуб объяснял «личными обстоятельствами» игрока.

С лета 2021 г. между Нидерландами и ОАЭ действует договор о выдаче осужденных и подозреваемых, поэтому ближневосточная страна вполне могла содействовать задержанию Промеса, если бы нидерландская сторона обратилась с таким запросом.

Дело другого гражданина Нидерландов, выступающего сейчас за российский клуб, уже рассмотрено, и он признан виновным в более тяжком преступлении: 27-летний нападающий «Урала» Рай Влут получил 2,5 года колонии, потому что его признали виновным в ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Обвинение доказало, что 14 ноября 2021 г. Влут в нетрезвом состоянии ехал на скорости 203 км/ч по шоссе и врезался в автомобиль, где находилась семья с двумя детьми. Младший ребенок — годовалая девочка — почти не пострадала, но старший не выжил. При этом сначала футболист дал ложные показания, а вину на себя пытался взять его друг, находившийся в машине, но следствие установило реальные факты.

Карьера Влута, где были в основном голландские клубы и сезон в итальянской Серии А за «Фрозиноне», резко свернула в другом направлении: в начале 2022 г. он провел 11 матчей в казахстанской премьер-лиге за «Астану», а затем переехал в Екатеринбург.

Игрок стал основным в «Урале»: сыграл в основе семь из восьми последних матчей команды в РПЛ, а на стыке осенней и весенней частей сезона забивал три игры подряд.

Юридическое над репутационным

На выступлениях Влута за «Урал» решение нидерландского суда никак не скажется, сразу же заявил для «Матч ТВ» президент клуба Григорий Иванов. А в интервью «Спорт-экспрессу» добавил: «У него есть два варианта: либо подать апелляцию и спокойно играть за “Урал”, либо поехать в Голландию. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем! Мы знали об этой истории, но Рай — очень хороший парень».

Вскоре адвокат футболиста Эрик Томас подтвердил, что Влут подал апелляцию, и предположил, что решение по ней будет вынесено в 2024 или 2025 г. Томас проигнорировал запрос «Ведомости. Спорта» на более подробные комментарии по ситуации.

Происходящее нужно рассматривать с точки зрения общей юридической практики, поскольку спортсмены для трудового законодательства находятся в том же статусе, что и любые другие граждане, обращает внимание руководитель спортивной̆ практики юридической группы «Клевер консалт» Анна Анцелиович.

Она уточняет, что российский Трудовой кодекс не предусматривает прямого прекращения контракта из-за приговора по уголовному делу, и добавляет, что разрыв трудовых отношений возможен, только если в договоре прописаны какие-либо условия, связанные с моральными характеристиками.

«Одним из условий расторжения договора может быть предъявление обвинения по уголовному делу или же вынесение обвинительного приговора, — добавляет юрист. — Можно оговорить и вынесение определенного приговора [как основание для разрыва], например лишение свободы, и т. д.».

Анцелиович в интервью «Ведомости. Спорту» добавляет, что спортивные организации иногда учитывают потенциальные риски уголовных дел при подписании контрактов. Она характеризует такое поведение как правильную тактику работодателя, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Но конкретные формулировки, по ее словам, могут различаться, так как они зависят от ситуации: вида спорта, заинтересованности в игроке, потенциальных рисков и других обстоятельств.

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Меры для спортсмена-легионера при любых нарушениях (от прогула и нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения) определяются в первую очередь нормами Трудового кодекса РФ, если иное не установлено федеральным законом или международным договором, поясняет «Ведомости. Спорту» Мария Панарина, кандидат юридических наук, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ.

«Согласно статье 83 ТК РФ, трудовой договор со спортсменом расторгается при наказании, исключающем продолжение прежней работы в соответствии со вступившим в силу приговором суда, — продолжает она. — То есть квалификация спортсмена значения не имеет. Важно, что осуждение с реальным сроком ведет к невозможности выполнять свои обязательства по трудовому договору».

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При расторжении контрактов одна из сторон, как правило, выплачивает компенсацию, говорит Панарина: если футболист совершает что-либо, что ведет к уголовному преследованию, тюремному сроку и т. п., а для организации — к невозможности использовать игрока, клуб может требовать компенсацию с футболиста.

Она напоминает случай лондонского «Челси» и румынского нападающего Адриана Муту: в 2004 г. его уличили в употреблении кокаина и дисквалифицировали на семь месяцев, в итоге палата по разрешению споров Международной федерации футбола обязала игрока выплатить клубу 17 млн евро.

В вопросах экстрадиции все зависит от соглашений между странами, уточняет Панарина. Учитывая, что договора с Нидерландами по аналогии с ОАЭ у России нет, даже в случае запроса решение будет принимать российская сторона.

«Только от России зависит, выдавать или не выдавать подследственных, — резюмирует юрист. — Скорее всего, футболистов, подписавших контракт, не выдадут, если только они не обвиняются в преступлениях против человечества».