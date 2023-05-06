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09:36 (мск), источник: ТАСС

Тремя матчами в субботу стартует программа 26-го тура чемпионата России по футболу

Если «Ростов» проиграет или сыграет вничью в матче с «Факелом», то «Зенит» в случае воскресной победы над «Спартаком» досрочно станет чемпионом.

Ростов
Факел
Зенит
Спартак
Химки
Динамо
Торпедо
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Программа 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Химки» — «Динамо», «Торпедо» — «Ахмат» и «Ростов» — «Факел».

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 26, 6.05.2023, 19:00

Ростов-Факел-

Среди субботних матчей больше всего привлекает внимание встреча между «Ростовом» и воронежским «Факелом». Встреча пройдет на «Ростов-Арене» и начнется в 19:00 мск. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась со счетом 1:1. На скамейке «Ростова» будет отсутствовать главный тренер команды Валерий Карпин: после матча 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:1) он подошел к главному судье матча Кириллу Левникову и раскритиковал его работу, за что был удален. 5 мая глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил журналистам, что Карпин избежал дополнительного наказания.

От результата матча в Ростове-на-Дону зависит возможное досрочное чемпионство петербургского «Зенита» в этом сезоне. «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком. Если «Ростов» проиграет или сыграет вничью в матче с «Факелом», то «Зенит» в случае победы над «Спартаком» в этом туре досрочно станет чемпионом. «Факел» с 21 очком располагается на 14-й позиции.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 26, 6.05.2023, 14:00

Химки-Динамо-

В первом матче дня подмосковные «Химки» на своем поле примут столичное «Динамо». Встреча пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 14:00 мск. «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах. «Химки» с 17 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. Игра первой части между командами завершилась победой бело-голубых со счетом 6:1.

Также в этот день московское «Торпедо» дома сыграет с грозненским «Ахматом», встреча пройдет в «Лужниках» и начнется в 16:30 мск. «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 25 матчах. «Ахмат» с 40 очками располагается на пятой позиции. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась победой «Ахмата» со счетом 1:0.

О других матчах тура

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 26, 6.05.2023, 16:30

Торпедо-Ахмат-

Программа 26-го тура РПЛ продолжится 7 и 8 мая. В воскресенье состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Урал», ЦСКА — «Оренбург», «Зенит» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов». 8 мая пройдет матч между московским «Локомотивом» и «Сочи».

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.

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