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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против

Расклады перед 26-м туром для лидеров и аутсайдеров.

Ростов
Факел
Спартак
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ЦСКА
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Урал
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» и серебро

«Зенит» может отпраздновать чемпионство в воскресном матче со «Спартаком». Этого ждали, только не все зависит от команды Семака. Лидеру нужно отталкиваться от результата субботней игры «Ростова». Вторая команда чемпионата в прошлом туре упустила победу над красно-белыми, но не отстала от сине-бело-голубых на 12 очков.

«Зенит» станет чемпионом в воскресенье, если:

— обыграет «Спартак» (вечером 7 мая), а «Ростов» не победит «Факел» (6 мая);

— сыграет вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА не победит «Оренбург» (днем 7 мая).

Если «Ростов» победит «Факел», питерцы смогут оформить титул не ранее чем в следующей домашней игре — с «Краснодаром» 13 мая.

К «Ростову» и «Спартаку» после их ничьей снова приблизился ЦСКА, который до конца чемпионата встретится с обоими конкурентами: 21 мая сыграет дерби в Тушино, в последнем туре примет ростовчан. Важно, что команда Федотова напрямую вышла в финал Кубка России и избавила себя от дополнительной игры между встречами с «Торпедо» и «Спартаком». Армейцев все равно ждет поездка в Краснодар, но только одна — в лиге.

Ростовская банда Карпина перед выездом в Москву сыграет серию южных противостояний — в Сочи, Краснодаре и с «Ахматом». У «Спартака» матчи с топ-клубами чередуются со встречами против борющихся за выживание команд: после «Зенита» — «Химки», после ЦСКА — «Нижний Новгород», а потом финиш в Самаре.

Стыки и вылет

«Торпедо» потеряет шанс выбраться выше зоны стыков в случае поражения от «Ахмата». Но и забраться в нее не очень реально с учетом всего сезона автозаводцев и их календаря в мае.

«Факел» победой над «Динамо» испортил празднование 100-летия московского клуба и убежал на четыре очка от «Химок». В этом туре отнять очки у бело-голубых попытается как раз команда Талалаева, а у воронежцев к миссии спасения приступает Евсеев. Старт — с выезда в Ростов.

«Урал» и «Крылья» сейчас занимают безопасные места, но обоим клубам нужно срочно выходить из кризиса и отрываться от зоны стыков. Здесь расклады могут поменяться уже в этом туре: екатеринбуржцев ждет заруба в Нижнем Новгороде, команда Осинькина едет в Краснодар. Более напряженный календарь остается у «Урала», который 17 мая сыграет на выезде с «быками» в Кубке России.

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