Федотов признан тренером месяца в РПЛ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Федотов из московского ЦСКА признан тренером месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает официальный сайт соревнований.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Гильермо Абаскаль («Спартак») и Михаил Галактионов («Локомотив»).

За 56-летнего Федотова было отдано 37% болельщиков, также он получил максимальные пять голосов от комментаторов и два голоса из пяти — от экспертов РПЛ.

За пять апрельских туров ЦСКА одержал победы над «Факелом» (2:0), «Химками» (3:0), «Уралом» (2:1) и «Ахматом» (3:1), а также сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), поднявшись с пятого на четвертое место в таблице.