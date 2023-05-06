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14:08 (мск), источник: Sports.Ru

МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей. 11 июня там пройдет финал Кубка России (Иван Карпов)

МВД значительно сократило допустимую вместимость «Лужников».

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Иван Карпов, в МВД решили, что «Лужники» не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности — Sports.ru), и наложили на стадион ограничение по вместимости в 15 тысяч болельщиков.

Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в Мир РПЛ. С Fan ID на последние три матча автозаводцев в Премьер-лиге пришли 5 987 человек (на «Урал» — 207, на «Факел» — 1 626, на «Спартак» — 4 154).

Отметим, что 11 июня в «Лужниках» должен пройти финал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал». Арена вмещает 81 000 зрителей на спортивных мероприятиях.

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