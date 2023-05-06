МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей. 11 июня там пройдет финал Кубка России (Иван Карпов)

Как сообщает журналист Иван Карпов, в МВД решили, что «Лужники» не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности — Sports.ru), и наложили на стадион ограничение по вместимости в 15 тысяч болельщиков.

Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в Мир РПЛ. С Fan ID на последние три матча автозаводцев в Премьер-лиге пришли 5 987 человек (на «Урал» — 207, на «Факел» — 1 626, на «Спартак» — 4 154).