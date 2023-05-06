МВД ограничило вместимость «Лужников» 15 000 зрителей. 11 июня там пройдет финал Кубка России (Иван Карпов)
МВД значительно сократило допустимую вместимость «Лужников».
МВД значительно сократило допустимую вместимость «Лужников».
Как сообщает журналист Иван Карпов, в МВД решили, что «Лужники» не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности — Sports.ru), и наложили на стадион ограничение по вместимости в 15 тысяч болельщиков.
Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в Мир РПЛ. С Fan ID на последние три матча автозаводцев в Премьер-лиге пришли 5 987 человек (на «Урал» — 207, на «Факел» — 1 626, на «Спартак» — 4 154).
Отметим, что 11 июня в «Лужниках» должен пройти финал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал». Арена вмещает 81 000 зрителей на спортивных мероприятиях.