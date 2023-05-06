«Динамо» в компенсированное время вырвало победу над «Химками»

ХИМКИ (Московская область), 6 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Химки» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч с пенальти на 6-й компенсированной к матчу минуте забил Федор Смолов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d2f891db74836c87&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252196&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества "Матч Премьер" в VK

Хозяева в начале второго тайма остались вдесятером: вторую желтую карточку получил полузащитник Мори Гбане.

Нападающий «Динамо» Николя Нгамалё пропустил матч по решению медицинского штаба. Полузащитник Матиас Норманн вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут.

«Динамо» (42 очка) поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (17) занимают предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице и идут в зоне вылета в Первую лигу.