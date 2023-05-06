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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в компенсированное время вырвало победу над «Химками»

Гол Смолова на 96-й минуте принес «Динамо» победу над «Химками».

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ (Московская область), 6 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Химки» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч с пенальти на 6-й компенсированной к матчу минуте забил Федор Смолов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Видео из официального сообщества "Матч Премьер" в VK

Хозяева в начале второго тайма остались вдесятером: вторую желтую карточку получил полузащитник Мори Гбане.

Нападающий «Динамо» Николя Нгамалё пропустил матч по решению медицинского штаба. Полузащитник Матиас Норманн вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут.

«Динамо» (42 очка) поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (17) занимают предпоследнюю, 15-ю строчку в таблице и идут в зоне вылета в Первую лигу.

В следующем туре «Химки» 13 мая на своем поле сыграют с московским «Спартаком», а «Динамо» 14 мая примет грозненский «Ахмат».

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