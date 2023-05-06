«Ростов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Москва). Стартовый свисток прозвучит — в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Стартовые составы:

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Лангович, Байрамян, Глебов, Уткин, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Мендель, Акимов, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова ответил своим точным выстрелом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.