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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Факел».

Ростов
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Москва). Стартовый свисток прозвучит — в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Стартовые составы:

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Лангович, Байрамян, Глебов, Уткин, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Мендель, Акимов, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова ответил своим точным выстрелом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 50 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке. Команда заработала 21 очко по итогам 25 матчей.

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