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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» разорвал «Торпедо» в почти пустых «Лужниках»! Забил даже Гамид Агаларов

Аутсайдер чемпионата получил пять голов — вылет в Первую лигу стал ещё ближе.

Торпедо
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне «Ахмат» показывает неплохой футбол. Многое изменилось в грозненском клубе после прихода на пост главного тренера Сергея Ташуева. Теперь, например, в команде делают результат не только нападающие, но и защитники.

Сегодня в матче 26-го тура с «Торпедо» правый защитник «Ахмата» Дарко Тодорович почти оформил дубль и помог разгромить автозаводцев со счётом 5:1.

Уже на 12-й минуте матча гости вышли вперёд. Грозненцы разыграли аут, Владислав Карапузов ассистировал пяткой на Тодоровича, который в стиле Арьена Роббена положил в дальний угол — 0:1.

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Через семь минут Дарко выступил в роли ассистента — мяч после его удара коснулся ноги Мохамеда Конате и залетел в ворота — 0:2.

«Ахмат» должен был поставить точку в матче уже на 25-й минуте. Нене Гбамбле сделал длинный заброс из глубины, Конате проскочил мимо выбежавшего за пределы штрафной Егора Бабурина и пробил по пустым воротам, но Олег Кожемякин вынес мяч с линии! У «Торпедо» ничего не получалось в атаке, и на 38-й минуте «Ахмат» всё-таки забил третий. Владислав Камилов протолкнул мяч в нижний угол после скидки Андрея Семёнова — 0:3.

После перерыва «Торпедо» поинтереснее стало выглядеть в атаке, один гол отыграли усилиями Максима Турищева и Ильи Стефановича. Один форвард ассистировал другому — и мяч влетел в сетку — 1:3.

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Шансы «Торпедо» оставались мизерными даже после того, как команда отыграла один мяч. Но после дубля Конате они испарились. Через три минуты после мяча хозяев «Ахмат» убежал в атаку, и форвард из Буркина-Фасо забил четвёртый гол — 1:4.

Точку в матче уже в добавленное время поставил Гамид Агаларов. Лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона вышел на поле на 80-й минуте и отличился во второй раз в сезоне.

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

1:5 в практически пустых «Лужниках» — и «Торпедо» остаётся на последнем месте с 13 очками. От зоны стыков команду Жозепа Клотета отделяют восемь очков, но у «Факела», идущего 14-м, есть матч в запасе. Таким образом, набрать восемь и более баллов за четыре тура для такого «Торпедо» является практически невозможным.

Торпедо
1:5
Первый тайм: 0:3
Ахмат
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