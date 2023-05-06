«Ахмат» разорвал «Торпедо» в почти пустых «Лужниках»! Забил даже Гамид Агаларов

В этом сезоне «Ахмат» показывает неплохой футбол. Многое изменилось в грозненском клубе после прихода на пост главного тренера Сергея Ташуева. Теперь, например, в команде делают результат не только нападающие, но и защитники.

Сегодня в матче 26-го тура с «Торпедо» правый защитник «Ахмата» Дарко Тодорович почти оформил дубль и помог разгромить автозаводцев со счётом 5:1.

Уже на 12-й минуте матча гости вышли вперёд. Грозненцы разыграли аут, Владислав Карапузов ассистировал пяткой на Тодоровича, который в стиле Арьена Роббена положил в дальний угол — 0:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9519645a1e5457d4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252197&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Через семь минут Дарко выступил в роли ассистента — мяч после его удара коснулся ноги Мохамеда Конате и залетел в ворота — 0:2.

«Ахмат» должен был поставить точку в матче уже на 25-й минуте. Нене Гбамбле сделал длинный заброс из глубины, Конате проскочил мимо выбежавшего за пределы штрафной Егора Бабурина и пробил по пустым воротам, но Олег Кожемякин вынес мяч с линии! У «Торпедо» ничего не получалось в атаке, и на 38-й минуте «Ахмат» всё-таки забил третий. Владислав Камилов протолкнул мяч в нижний угол после скидки Андрея Семёнова — 0:3.

После перерыва «Торпедо» поинтереснее стало выглядеть в атаке, один гол отыграли усилиями Максима Турищева и Ильи Стефановича. Один форвард ассистировал другому — и мяч влетел в сетку — 1:3.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d34befaa185ad2a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252201&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Шансы «Торпедо» оставались мизерными даже после того, как команда отыграла один мяч. Но после дубля Конате они испарились. Через три минуты после мяча хозяев «Ахмат» убежал в атаку, и форвард из Буркина-Фасо забил четвёртый гол — 1:4.

Точку в матче уже в добавленное время поставил Гамид Агаларов. Лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона вышел на поле на 80-й минуте и отличился во второй раз в сезоне.

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