Бразильский журналист рассказал о планах игрока ЦСКА Фернандеса по возвращению в Россию

«Я думаю, что вряд ли Марио вернется. Жена у него снова беременна. В октябре будет ребенок. Еще и учитывая все, что происходит, в ближайшее время вряд ли Марио вернется.



Я часто общаюсь с ним. Он сказал, что пока не принял решение. Но говорил, что мало вероятности его возвращения.



Чем будет заниматься, если не вернется в Россию? Он сказал, что в Бразилии не будет играть. Я думаю, что если не вернется в Россию, то завершит карьеру.



Летом он вряд ли вернется», — передает слова Алейшо «Рейтинг букмекеров».