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19:46 (мск), источник: Газета.Ру

Бразильский журналист рассказал о планах игрока ЦСКА Фернандеса по возвращению в Россию

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес летом вряд ли вернется в российскую команду.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что вряд ли Марио вернется. Жена у него снова беременна. В октябре будет ребенок. Еще и учитывая все, что происходит, в ближайшее время вряд ли Марио вернется.

Я часто общаюсь с ним. Он сказал, что пока не принял решение. Но говорил, что мало вероятности его возвращения.

Чем будет заниматься, если не вернется в Россию? Он сказал, что в Бразилии не будет играть. Я думаю, что если не вернется в Россию, то завершит карьеру.

Летом он вряд ли вернется», — передает слова Алейшо «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в прошлом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая защитник не выходил на поле. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в бразильском «Интернасьонале». В апреле 2023 года стало известно об его уходе из команды.

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