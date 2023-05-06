Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке «Факела» после победы в матче с «Ростовом»

Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке на глазах у радующихся игроков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8424c778123de24e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-3001581&hd=2&id=456243005&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 46-й минуте счёт в матче открыл нападающий воронежцев Роман Акбашев.

Через полчаса игры форвард «Факела» Хызыр Аппаев удвоил преимущество своей команды. Встреча так и завершилась — воронежская команда победила со счётом 2:0.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова своим точным ударом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте ответил форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.