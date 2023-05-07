Артем Дзюба забил самый красивый гол апреля в РПЛ

1 апреля в матче 21-го тура РПЛ Дзюба эффектно поразил ворота «Пари НН» (4:0), отправив мяч в сетку ударом пяткой. Дзюба набрал 30,3% голосов болельщиков и опередил Андрея Ланговича из «Ростова» (25,59%) и Максима Глушенкова из «Локомотива» (17,71%).