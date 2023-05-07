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12:20 (мск), источник: Sport24

Артем Дзюба забил самый красивый гол апреля в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба признан автором самого красивого гола в апреле в российской Премьер-Лиге.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

1 апреля в матче 21-го тура РПЛ Дзюба эффектно поразил ворота «Пари НН» (4:0), отправив мяч в сетку ударом пяткой. Дзюба набрал 30,3% голосов болельщиков и опередил Андрея Ланговича из «Ростова» (25,59%) и Максима Глушенкова из «Локомотива» (17,71%).

В нынешнем сезоне 34-летний Артем Дзюба провел за «Локомотив» 10 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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