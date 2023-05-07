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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

В случае чемпионства «Зенит» не будет награжден медалями после матча со «Спартаком»

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о принятом решении о переносе награждения золотыми медалями «Зенита» в случае досрочного чемпионства по завершению игры со «Спартаком».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня по согласованию с футбольным клубом “Зенит” было принято решение: в случае победы над “Спартаком” и досрочном завоевании чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матчем с “Краснодаром”», — передает слова Алаева «Матч ТВ».

7 мая в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Спартак». Если команда Сергея Семака победит красно-белых, то петербуржцы досрочно станут чемпионами сезона 2022/23 РПЛ.

Сейчас отрыв «Зенита» от второго места, которое занимает «Ростов», составляет 11 очков. Вчера команда Валерия Карпина сенсационно уступила воронежскому «Факелу».

На третьем месте идет «Спартак». Отставание красно-белых от «Зенита» составляет 12 очков.

Это будет уже пятое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака. Последний раз сине-бело-голубые не занимали первое место в сезоне 2017/18.

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