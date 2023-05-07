Битва за имидж. Для «Спартака» испортить праздник «Зениту» — бесценно

Шесть лет назад, 7 мая 2017-го, «Зенит» Мирчи Луческу потерялся в домашнем матче против тогда еще «Терека» и сделал «Спартак» чемпионом. Получилось, что чемпионский матч для «Спартака» случился в Петербурге. Правда, красно-белые в нем не играли. Но какая разница, если это принесло золото?

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 26, 7.05.2023, 18:00 Зенит - Спартак -

Сегодня в Санкт-Петербурге «Спартаку» чемпионом, разумеется, не стать ни под каким соусом, хотя парадокс: вроде бы безнадежно отвалившаяся команда Абаскаля еще не потеряла теоретических шансов на первое место. Но это все второстепенные детали. Важнейшей интригой матча, естественно, станет вероятное чемпионство «Зенита» — Вадим Валентинович Евсеев со своим наглым «Факелом» дорогу вчера расчистил.

И все-таки для «Спартака» в любом состоянии в матчах с «Зенитом» есть задачи и внетурнирные, которые из любой игры этих соперников создают мощнейшее шоу.

Во-первых, в «Спартаке» очень давно не работал тренер, который бы смог обыграть «Зенит» дважды в сезоне. Абаскаль уже сделал значительный результат — победил питерцев. Напомню, до домашней победы в текущем Кубке России «Спартак» не выигрывал у «Зенита» в официальных турнирах пять лет. Но теперь Гильермо может стать первым тренером «Спартака», который обыграет «Зенит» дважды в сезоне в официальных турнирах. Этого не удавалось сделать ни Карпину в длинный переходный сезон, ни суперуспешному Массимо Каррере. Последним человеком, обыгравшим «Зенит» дважды, оказался неудержимый Станислав Саламович Черчесов. В 2007-м «Спартак» легчайше забрал у «Зенита» три игры, а еще однажды сыграл вничью (Кубок России тогда проводился в двухматчевом режиме).

Во-вторых, в «Спартаке» отлично понимают, что болельщики меньше всего хотят сделать «Зенит» чемпионом в очном матче. Это банальная клубная гордость и престиж, который нужно поддерживать любыми путями. Понятно, что ни о каком чемпионском коридоре и речи быть не может, но уходить с поля под насмешливые скандирования о золоте, с чужого праздника — история такая себе.

В-третьих, все помнят, что случилось после финального свистка в прошлом матче на «Газпром Арене». Игроки «Зенита» и «Спартака» сошлись в рубке по правилам смешанных единоборств. Победил, правда, арбитр Владимир Москалев, который удалил сразу шесть человек, но сути это не меняет. Уверен, у ряда футболистов обеих команд после этой встречи есть личная антипатия к друг другу. А ведь еще в сети появилось видео, где счастливые спартаковцы в раздевалке пересматривают удар Николсона в челюсть Родригао. Разумеется, в «Зените» это все тоже видели.

Игра «Спартака» и «Зенита» в любом контексте — маленькая война, короткий турнир на выживание, где победитель получает все, а проигравший — ничего. Это дело принципа. Имиджевая борьба, которая своим напряжением даже еврокубки затмевала, а теперь, собственно, их и заменяет.

Так что можно сказать, что сегодняшний матч — это в первую очередь локальная битва «Спартака» и «Зенита», а уж только потом шанс выиграть чемпионат России сейчас. «Зенит» его в любом случае выиграет: в 27-м или уж на крайний случай в 28-м туре.

Но обыграть «Спартак» в таких условиях для петербуржцев — бесценно. Как и «Спартаку» бесценно испортить «Зениту» желанный праздник.

Пожалуй, это вообще лучшая футбольная афиша года, лучшая футбольная история. Игра, о которой в таком моменте можно было только мечтать.