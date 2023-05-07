«Зенит» объявил о продаже всех билетов на матч со «Спартаком»

Источник: соцсети

Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Пресс-служба петербуржской команды объявила о продаже всех билетов на предстоящий матч.

Вместимость «Газпром Арены» — до 68 тыс. человек, в клубе не уточнили, какое количество билетов поступило в продажу на матч со «Спартаком».

«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца.