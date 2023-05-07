ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург».
Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург».
Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Стартовые составы:
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалёв, Вера, Флорентин, Воробьёв.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков в 25 матчах. «Оренбург» располагается на седьмой строчке, заработав 39 очков в 25 встречах.