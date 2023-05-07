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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Оренбург».

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ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалёв, Вера, Флорентин, Воробьёв.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков в 25 матчах. «Оренбург» располагается на седьмой строчке, заработав 39 очков в 25 встречах.

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