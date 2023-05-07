ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалёв, Вера, Флорентин, Воробьёв.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами, который проходил в Оренбурге, была зафиксирована ничья со счётом 2:2.