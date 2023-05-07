«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.
«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца. «Зенит» устроит ничья, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».