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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встретятся местный «Зенит» и московский «Спартак». Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 18:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

«Зенит» в этом матче может досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Сергея Семака нужно победить «Спартак», тогда результаты других матчей на этот фактор повлиять уже не сумеют — «Зенит» станет чемпионом России в пятый раз подряд за четыре тура до конца. «Зенит» устроит ничья, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Оренбургом».

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