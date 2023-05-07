ЦСКА победил «Оренбург» в домашнем матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Мячи у ЦСКА забили Игорь Дивеев (8-я минута) и Федор Чалов (87). В составе «Оренбурга» отличился Степан Оганесян (90+4).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая отмечается 78-я годовщина Победы. Перед стартом игры символический удар по мячу нанес Николай Иванович Герасимов — 96-летний ветеран войны. Он принимал участие в освобождении Югославии, Венгрии, Чехословакии и Австрии, был награжден орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.