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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Оренбург» в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты ЦСКА переиграли «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Мячи у ЦСКА забили Игорь Дивеев (8-я минута) и Федор Чалов (87). В составе «Оренбурга» отличился Степан Оганесян (90+4).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая отмечается 78-я годовщина Победы. Перед стартом игры символический удар по мячу нанес Николай Иванович Герасимов — 96-летний ветеран войны. Он принимал участие в освобождении Югославии, Венгрии, Чехословакии и Австрии, был награжден орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (7 побед, 1 ничья), набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (39 очков) идет на седьмой строчке.

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
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