Нуралы Алип стал чемпионом России с «Зенитом» после гола на 92-й минуте

Встреча 26-го тура прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я) и Иван Сергеев (90+2-я). У гостей голы забивали Кейта Бальде (33-я) и Квинси Промес (85-я, с пенальти). При этом «Спартак» с 76-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте.

Как итог, «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов в турнирной таблице. «Спартак» (49) находится на четвертой строчке. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку на игру, но так и не вышел на поле.