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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Нуралы Алип стал чемпионом России с «Зенитом» после гола на 92-й минуте

Санкт-петербургский «Зенит» победил московский «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу, передают Vesti.kz.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Встреча 26-го тура прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я) и Иван Сергеев (90+2-я). У гостей голы забивали Кейта Бальде (33-я) и Квинси Промес (85-я, с пенальти). При этом «Спартак» с 76-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте.

Как итог, «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов в турнирной таблице. «Спартак» (49) находится на четвертой строчке. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку на игру, но так и не вышел на поле.

За петербуржцев он провел всего четыре матча в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
3:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
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