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22:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» планирует обратиться в ЭСК после матча с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратится в ЭСК после матча с «Зенитом» (2:3) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

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«Планируем обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо.

На 75-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Алексис Дуарте: футболист заработал её после просмотра cудьёй VAR. Дуарте очень жёстко прыгнул сзади в ноги Малкому и изначально получил жёлтую карточку. На 85-й минуте Квинси Промес сравнял счёт с пенальти, однако победу «Зениту» принёс точный удар Ивана Сергеева.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.

Зенит
3:2
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Спартак
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