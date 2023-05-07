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23:02 (мск), источник: Sport24

Стало известно, сколько призовых заработал «Зенит» в сезоне-2022/23

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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26
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26
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Как сообщает Metaratings.ru, «Зенит» заработал 949 млн рублей призовых в сезоне-2022/23. За чемпионство «Зенит» получит 815,3 млн рублей от РПЛ. В FONBET Кубке России «Зенит» заработал 77 млн рублей, а в Суперкубке России — около 56 млн рублей.

Таким образом, суммарный доход сине-бело-голубых от спортивных результатов в нынешнем сезоне составил 949 млн рублей.

Зенит
3:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
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