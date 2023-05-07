Стало известно, сколько призовых заработал «Зенит» в сезоне-2022/23

Как сообщает Metaratings.ru, «Зенит» заработал 949 млн рублей призовых в сезоне-2022/23. За чемпионство «Зенит» получит 815,3 млн рублей от РПЛ. В FONBET Кубке России «Зенит» заработал 77 млн рублей, а в Суперкубке России — около 56 млн рублей.