Стало известно, сколько призовых заработал «Зенит» в сезоне-2022/23
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России.
Как сообщает Metaratings.ru, «Зенит» заработал 949 млн рублей призовых в сезоне-2022/23. За чемпионство «Зенит» получит 815,3 млн рублей от РПЛ. В FONBET Кубке России «Зенит» заработал 77 млн рублей, а в Суперкубке России — около 56 млн рублей.
Таким образом, суммарный доход сине-бело-голубых от спортивных результатов в нынешнем сезоне составил 949 млн рублей.