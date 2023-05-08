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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

После матча с «Зенитом» возможен скандал, заявил Абаскаль

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что после матча 26-го тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита» возможен скандал.

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В воскресенье в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака, набрав 64 очка в 26 матчах, стала недосягаема для преследователей за четыре тура до окончания турнира.

«Прежде всего, хочу поздравить соперника, который выиграл чемпионат. Это команда, которая прошла дистанцию на стабильно высоком уровне. Мы сегодня допустили ошибки. Первый гол привезли себе сами. В случае со вторым голом, если я не ошибаюсь, были чистый фол со стороны игрока “Зенита” на (Романе) Зобнине, а также офсайд. Поэтому тут возможен скандал. Мы провели второй хороший тайм на чужой половине, доминировали в плане владения и угловых. Однако соперник нанес буквально пару ударов, но забил три мяча. Очень жаль, потому что, на мой взгляд, мы заслуживали большего. Не сложилось», — цитирует Абаскаля официальный сайт «Спартака». «Повторю, мы были близки к положительному результату и играли не хуже, чем соперник, который уже несколько лет доминирует в российском футболе. Могу сказать, что горжусь ребятами. Нас не переиграли, потому что поражение стало следствием своих же ошибок. Конечно, все мы поддержали (Александра) Селихова в перерыве, второй тайм он провел уверенно. Что касается (Алексиса) Дуарте, то он продолжает адаптироваться, конкурирует. А то, что сегодня он получил красную карточку, — в футболе бывает всякое», — добавил испанский тренер.

«Спартак» идет четвертым в турнирной таблице и на одно очко отстает от занимающего третье место «Ростова».

Зенит
3:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
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