После матча с «Зенитом» возможен скандал, заявил Абаскаль

«Прежде всего, хочу поздравить соперника, который выиграл чемпионат. Это команда, которая прошла дистанцию на стабильно высоком уровне. Мы сегодня допустили ошибки. Первый гол привезли себе сами. В случае со вторым голом, если я не ошибаюсь, были чистый фол со стороны игрока “Зенита” на (Романе) Зобнине, а также офсайд. Поэтому тут возможен скандал. Мы провели второй хороший тайм на чужой половине, доминировали в плане владения и угловых. Однако соперник нанес буквально пару ударов, но забил три мяча. Очень жаль, потому что, на мой взгляд, мы заслуживали большего. Не сложилось», — цитирует Абаскаля официальный сайт «Спартака». «Повторю, мы были близки к положительному результату и играли не хуже, чем соперник, который уже несколько лет доминирует в российском футболе. Могу сказать, что горжусь ребятами. Нас не переиграли, потому что поражение стало следствием своих же ошибок. Конечно, все мы поддержали (Александра) Селихова в перерыве, второй тайм он провел уверенно. Что касается (Алексиса) Дуарте, то он продолжает адаптироваться, конкурирует. А то, что сегодня он получил красную карточку, — в футболе бывает всякое», — добавил испанский тренер.