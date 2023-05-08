Семак обогнал Газзаева по чемпионствам в РПЛ в качестве главного тренера

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.

По числу титулов в национальном первенстве в качестве главного тренера Сергей Семак вышел на второе место, обогнав экс-тренера ЦСКА Валерия Газзаева. Газзаев побеждал в 1995, 2003, 2005, 2006 годах.

Чаще в российской истории побеждал только бывший тренер «Спартака» Олег Романцев — восемь раз (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).