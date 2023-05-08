Суда с двумя огромными звездами прошли по Неве в честь 10-го чемпионства «Зенита»
«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ (3:2).
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«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ (3:2).
Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз в истории и получил право нанести на эмблему вторую звезду.
В честь этого по Неве прошли суда, каждое из которых несло огромную звезду.
«Мы сделали это!» — написал телеграм-канал «Зенита», опубликовавший видео.