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11:38 (мск), источник: Sports.Ru

Суда с двумя огромными звездами прошли по Неве в честь 10-го чемпионства «Зенита»

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ (3:2).

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз в истории и получил право нанести на эмблему вторую звезду.

В честь этого по Неве прошли суда, каждое из которых несло огромную звезду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы сделали это!» — написал телеграм-канал «Зенита», опубликовавший видео.

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