Малком намекнул Медведеву на премиальные за чемпионство, это попало в телетрансляцию

После победы в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2) и досрочного завоевания золота футболисты петербургской команды устроили празднования на поле. Малком подбежал к гендиректору «Зенита», обнял его, а потом показал функционеру жест пальцами, который символизирует материальное поощрение. Этот эпизод попал в объективы телекамер и был показан в прямом эфире.