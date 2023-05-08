Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Лестер
20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Ноттингем Форест
Саутгемптон
Все события
15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» заплатил «Пари НН» 45 млн рублей за своего вратаря Гойло

Санкт-петербургский «Зенит» не хочет продавать голкипера Никиту Гойло «Пари Нижний Новгород» за 20 млн рублей.

Зенит
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: vk.com/fcnn_ru

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, у «Пари НН», за который Гойло играет на правах аренды из «Зенита», есть право выкупа вратаря за 20 млн рублей. Нижегородский клуб хотел воспользоваться этим правом и приобрести голкипера на постоянной основе.

«Зенит» же сделал «Нижнему» ответное предложение, которое устроило «Пари НН». Петербуржцы заплатят нижегородцам 45 млн рублей, а также отдадут двух молодых игроков в аренду с правом выкупа. Переговоры о том, какие именно футболисты перейдут в «Нижний», до сих пор продолжаются.

В 14 матчах за «Пари НН» в текущем сезоне Гойло пропустил 21 гол и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь