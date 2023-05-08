Жена Федуна нашла виновных в поражении «Спартака»

Петербуржцы открыли счет на 13-й минуте встречи после ошибки вратаря столичного клуба Александра Селихова.
«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей “газпромовской лиге”, даже если Куртуа будет стоять на воротах “Спартака”, выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
По итогам встречи со «Спартаком» «Зенит», набрав 64 очка, стал недосягаем для преследователей за четыре тура до окончания чемпионата. Петербургская команда выиграла чемпионат России пятый раз подряд.