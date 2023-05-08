Жена Федуна нашла виновных в поражении «Спартака»

«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей “газпромовской лиге”, даже если Куртуа будет стоять на воротах “Спартака”, выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».