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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Федуна нашла виновных в поражении «Спартака»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по итогам матча «красно-белых» против «Зенита» (2:3) в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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Петербуржцы открыли счет на 13-й минуте встречи после ошибки вратаря столичного клуба Александра Селихова.

«Пожалуйста, поддержите Селихова. Здесь, к сожалению, в нашей “газпромовской лиге”, даже если Куртуа будет стоять на воротах “Спартака”, выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

По итогам встречи со «Спартаком» «Зенит», набрав 64 очка, стал недосягаем для преследователей за четыре тура до окончания чемпионата. Петербургская команда выиграла чемпионат России пятый раз подряд.

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