Весенний «Локомотив» разрывает РПЛ. Очередной разгром — и клуб уже 9-й

«Локомотив» продолжает решать локальные задачи и биться за первое место в РПЛ по итогам весны. Пока главные соперники красно-зеленых — «Зенит» и ЦСКА, которые тоже после зимней паузы потеряли в чемпионате лишь пять очков. Но у команды Михаила Галактионова относительно простой календарь на финише, так что она может не только стать победителем весеннего отрезка, но и ворваться в первую восьмерку.

Впрочем, у «Локо» есть и другие задачи: от прямого вылета красно-зеленые себя обезопасили, но в стыковые матчи еще теоретически могут попасть. Хотя очевидно, что ни в какую первую лигу «Локомотив» не отправится.

«Сочи», разумеется, тоже все еще рассчитывает финишировать в верхней половине таблицы, но наверняка уже думает о следующем чемпионате. Две тренерские отставки и жутко нестабильный сезон серьезно подорвали амбиции южан: в битве за промежуточное девятое место прошлогодний серебряный призер лиги совсем не выглядел фаворитом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f8b38bce67db02f7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=2&id=456245550&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге «Локо» был бит на Черном море — 0:4. Тот разгром ознаменовал собой формальное завершение печально известного немецкого курса москвичей — клуб покинули и спортивный директор Томас Цорн, и главный тренер Йозеф Циннбауэр. Шлейф от работы немцев тянулся до зимы, но сейчас команду не узнать. И резвым стартом матча «Локо» в очередной подчеркнул свое выздоровление: уже на первых минутах хозяева провели несколько перспективных атак. Роскошный момент упустил Дзюба — Нобоа вынес мяч с линии и не позволил бывшему партнеру по «Зениту» открыть счет.

Команда Галактионова постепенно раскручивала темп, как во втором тайме игры с «Химками», но москвичам мешали травмы. Баринову и Магкееву долго оказывали помощь в начале встречи, что было больше на руку «Сочи». Гости даже чуть не забили — Юсупов попал в штангу. Артур вообще был очень активен в первом тайме и в одном из моментов заслужил аплодисменты за соблюдение принципов честной игры: Магкеев прямо перед ним упал на газон из-за поехавшей ноги, но Юсупов не воспользовался преимуществом, а просто откинул мяч в сторону.

Травмы явно подпортили эту игру — до перерыва из-за проблем со здоровьем поле покинули Джорджевич и Магкеев, после перерыва замены просили Заика и Дзюба (но у Артема вроде бы ничего страшного). Лежали на газоне Терехов, Камано, Погостнов, Смольников — и всем им оказывали помощь.

В такой ситуации разогнаться было тяжело, но у «Локо» получилось — первый мяч помогла забить старая добрая «подача на Дзюбу», только в данном случае адресатом Баринова был Камано: гвинеец хорошо пробил головой, но Адамову не повезло — он отбил мяч на Тикнизяна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=880be1dfe1ffe108&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&hd=2&id=456245552&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А следом Карпукас бульдозером продавил штрафную «Сочи» и удвоил преимущество хозяев.

Счет 2:0 не отражал происходившее на поле, так как гости могли забить — например, в конце тайма Нобоа чуть не замкнул навес Маргасова. А после перерыва хороший момент упустил Заика, да и тот же Нобоа отлично пробил со штрафного — железнодорожников выручил Лантратов.

Однако «Локо» все равно выглядел чуть быстрее, чуть интереснее и чуть лучше, так что, несмотря на обилие моментов у обеих сторон, веры в успех южан не было. Хотя москвичи сами долго оставляли «Сочи» в живых — Камано должен был забивать дважды, но оба раза транжирил моменты. А вот Изидор на 75-й минуте не пожалел соперников: француз отличился уже в третьем матче подряд.

У «Сочи» был неплохой шанс забить гол престижа, когда Смольников привез пенальти, однако Нобоа второй раз за сезон не реализовал 11-метровый в ворота Лантратова — в августе эквадорец промазал в матче с «Химками» (попал в перекладину), а сейчас его выстрел парировал Илья.

3:0 — «Локо» не останавливается и продолжает нагонять все потерянное в первой части сезона, а «Сочи» уступает красно-зеленым девятое место и просто ждет окончания кошмарного чемпионата.