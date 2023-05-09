Быстров: «Спартак» играл хорошо, потому что «Зенит» играл плохо

«Давайте поспокойнее. Люди две недели назад уже понимали, что они чемпионы. Представляете, как трудно без еврокубков держать себя в тонусе? Приведу пример: 2012 год, мы стали чемпионами, следующий матч — “Спартак”, команда, на которую не нужно настраиваться. Но представляете, если мы две недели керосиним и гуляем где-то?



Многие говорили, что мы испортили праздник. Но нет, мы просто устали праздновать за эти две недели. Мы непрофессионально подошли к той игре, а все спартачи радовались. Но что произошло дальше… Нам сказали: “Ладно, проиграли, медальки повесили, идём дальше”. А в следующем сезоне матч со “Спартаком” мы выиграли 5:0.



“Спартак” играл хорошо, потому что “Зенит” играл плохо. Я тоже ждал от “Зенита” феерической игры, но я понимаю, почему её нет», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».