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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Быстров: «Спартак» играл хорошо, потому что «Зенит» играл плохо

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

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Он объяснил, почему сине-бело-голубые не продемонстрировали настолько убедительную игру, насколько от них ожидали.

«Давайте поспокойнее. Люди две недели назад уже понимали, что они чемпионы. Представляете, как трудно без еврокубков держать себя в тонусе? Приведу пример: 2012 год, мы стали чемпионами, следующий матч — “Спартак”, команда, на которую не нужно настраиваться. Но представляете, если мы две недели керосиним и гуляем где-то?

Многие говорили, что мы испортили праздник. Но нет, мы просто устали праздновать за эти две недели. Мы непрофессионально подошли к той игре, а все спартачи радовались. Но что произошло дальше… Нам сказали: “Ладно, проиграли, медальки повесили, идём дальше”. А в следующем сезоне матч со “Спартаком” мы выиграли 5:0.

“Спартак” играл хорошо, потому что “Зенит” играл плохо. Я тоже ждал от “Зенита” феерической игры, но я понимаю, почему её нет», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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