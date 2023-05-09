Зарема Салихова ответила арбитру Егорову на предложение «закрыть пасть и рожать детей»

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.



Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ни чьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду “Зенита”. Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у “Зенита” ноль очков в европейских соревнованиях», — заявила Зарема в интервью Metaratings.ru.