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08:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стюардесса по имени Кондра. Сафонов подтвердил отношения с эффектной блондинкой

Голкипер «Краснодара» и сборной России нашел свою любовь в воздухе.

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Источник: Чемпионат.com

Марина Кондратюк — так зовут новую девушку Матвея Сафонова — работала стюардессой и летала вместе с «Краснодаром» на матчи. Там футболист и заприметил эффектную блондинку, за которой ухаживал в течение года, с тех пор как развелся со своей бывшей женой Анастасией Казачек.

Источник: соцсети

Причиной развода Анастасия назвала измену со стороны Матвея. «Иметь вторую женщину в браке сейчас, видимо, считается нормой в обществе. Сейчас можно сделать вывод, что не все могут пройти испытание славой, деньгами и женщинами с низкой социальной ответственностью», — заявила она в своих соцсетях.

Источник: соцсети

Слухи об отношениях Сафонова и Кондратюк ходили долго. Девушка появлялась в общей компании и частенько захаживала на матчи клуба, но официально ни о чем пара не объявляла.

Источник: соцсети

Однако сейчас все изменилось. Матвей выложил у себя в сторис фото с подписью: «Знакомьтесь, моя Марина». Следом и Кондратюк перестала что-либо скрывать: «Всем доброго утра! После вчерашнего “каминг-аута” я поздравлений получила больше, чем в день рождения. А мы тем временем объявляем себя парой и заселяемся в домик».

Источник: соцсети
Источник: соцсети
Источник: соцсети

Теперь девушка, которая старше футболиста на четыре года, не стесняется выкладывать красивые букеты и подарки от любимого.

Источник: соцсети
Источник: соцсети
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