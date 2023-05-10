От «трактористов» до «мужиков». Что прошёл ФК «Ростов» за 93 года

Сменил шесть имён.

Изначально нынешний «Ростов» назывался «Сельмашстрой». Первыми играми клуба в 1930 году стали товарищеские матчи в Красном Сулине. Несмотря на то, что обе игры ростовчане проиграли, про клуб написали сразу две газеты, а 10 мая стало его днём рождения.

Уже в 1936 году команда берёт название «Сельмаш», а в 1941—1953 годах называется «Трактор». В 1953—1957 годах ростовский клуб носил имя «Торпедо» — при том что уже тогда был московский клуб с аналогичным названием. Дольше всего, в 1957—2003 годах, клуб назывался «Ростсельмаш» — также как и расположенный в донской столице завод. Действующее имя «Ростов» команда получила только 20 лет назад — в 2003 году, на волне смены собственников. Тогдашний владелец Иван Саввиди, судя по всему, не хотел рекламировать компании, которыми не владел. Сейчас комбайновый завод сейчас является одним из спонсоров «жёлто-синих».

Самих игроков по-прежнему иногда называют «комбайнёрами», хотя в арсенале имён были и «трактористы». С приходом Курбана Бердыева на фоне серьёзных побед футболистов «Ростова» также стали называть «мужики».

Не всегда был первым в городе

Нынешние болельщики привыкли, что ФК «Ростов» играет в высшем дивизионе футбольных лиг России (сейчас он называется российская премьер-лига), а другой донской клуб с историей «СКА-Ростов» играет в третьем по значимости дивизионе. Однако так было не всегда — в советский период «Ростсельмаш» был второй командой донской столицы.

«СКА-Ростов» выступал в чемпионате СССР с 1958 года, причём в 1966 году даже завоевал серебряные медали турнира, а в 1981 году стала обладателем Кубка СССР, обыграв московский «Спартак». Продолжался успех вплоть до 1986 года, после этого команда в высший дивизион не возвращалась.

ФК «Ростсельмаш» в советские годы не играл в первом дивизионе страны вовсе. При этом архивные кадры чётко говорят: на игры тогда ходило несколько десятков тысяч болельщиков. Успех пришёл в 1991 году с новым главным тренером Энвером Юлгушовым. В сезоне 1991 года ростовские футболисты не проиграли на своём поле ни одной встречи и, заняв четвёртое место, вышли в высшую лигу России. Начиная с 1992 года «Ростсельмаш» стал выступать в чемпионате России.

Между собой «Ростов» и «СКА-Ростов» играли только 15 раз — в основном в конце 1980-х, когда встречались в Первой лиге. Лидерство по играм за «Ростовом» — «комбайнёры» выиграли восемь раз, противник — три. Вничью команды сыграли четырежды.

Герои «Ростова»

Великая Отечественная война оставила след в истории каждой семьи, на фронте оказались и игроки донской команды. Вчерашние футболисты оставили семьи, любимую игру и встали на защиту страны. Например, защитник Михаил Дерезко и нападающий Герман Ткаченко даже обороняли Сталинград.

Интересна история Аркадия Бабуджьяна. Его семья переехала на Дон из-за геноцида армян. Молодой человек начал работать на заводе «Ростсельмаш» и стал полузащитником в созданной футбольной команде. В свободное от работы время вчерашний школьник делал успехи на зелёном газоне, фактически став капитаном команды. С началом войны в 1941 году Аркадий Бабуджьян не остался в стороне от защиты Отечества: он записался добровольцем на фронт. В боях под Ржевом ростовчанин потерял обе ноги. После завершения ВОВ молодой человек стал возрождать футбол по всей Ростовской области: для этого ему выделили мотоцикл с люлькой и мотоциклистами. Кроме того, Аркадий Бабуджьян судил игры, вёл активную работу в областной федерации футбола, и в целом внёс большой вклад в развитие этого вида спорта в регионе.

300 тысяч хотели на матч

Команда пять раз выходила в еврокубки, но самым памятным для болельщиков стал первый раз — в 1999 году, в несуществующий уже турнир Кубок Интертото.

Донские игроки тогда дошли до полуфинала. И вот 28 июля 1999 года в Ростов-на-Дону впервые приехал топ-клуб, название которого было у всех на слуху — итальянский «Ювентус».

Интерес к матчу был сумасшедшим: заявки на билеты, несмотря на 38-градусную жару, подали 300 тысяч человек — это около трети всего города! Причём ростовский стадион тогда вмещал лишь 15 тысяч. Болельщики просили билеты даже у главного тренера Сергея Андреева. Несмотря на то что в свободную продажу поступили лишь 10% билетов, болельщики стояли часами в очередях, в надежде на чудо. Издание «Чемпионат» писало, что с рук их можно было купить за немыслимые 100 долларов, а основные места получили чиновники и их родственники. Несмотря на это, внутрь стадиона каким-то образом попало аж 17 тысяч человек.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5c82d99911f123f7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-38279446&id=456239694&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ростовчане тогда предсказуемо проиграли, а Сергей Андреев охарактеризовал прошедший матч как «драку первоклашки против Майка Тайсона».

Кто лучший тренер?

С уходом Курбана Бердыева с поста главного тренера в июне 2017 года некоторые болельщики стали ностальгировать по успеху, к которому «Ростов» пришёл с ним. Очень часто в соцсетях можно было встретить требование вернуть его, убрав нынешнего наставника Валерия Карпина.

Курбан Бердыев | Источник: РИА "Новости"

В самом успешном сезоне Курбана Бердыева в 2015/2016 году ФК «Ростов» завоевал 63 очка, выиграв 19 матчей и ещё шесть сыграв вничью. Спустя год результат был хуже: команда завоевала 48 очков, выиграв 13 раз и сыграв вничью девять раз. Но уже сейчас, по итогам 26 из 30 игр сезона, под руководством Валерия Карпина у ФК «Ростов» 50 очков, благодаря 14 победам и восьми сыгранным вничью играм.

Словом, если считать по занимаемым местам в таблице — то у Бердыева результаты были лучше. А если считать по завоёванным очкам — то уже однозначного ответа нельзя дать: обстоятельства с годами меняются.

Кроме того, неизвестно, как Курбан Бердыев показывал себя в качестве главного тренера сейчас. В декабре 2022 года стал главным тренером ФК «Сочи», но продержался на этом посту только четыре месяца. За это время «барсы» сыграли только пять матчей российской премьер-лиги. В них было лишь две победы — над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0). При этом проиграла в трёх других матчах с общим счётом 1:9.

Верим в Валеру и победу

Сам футбольный клуб так поздравил болельщиков с днём рождения:

«Это почти вековая история, пропитанная яркими эмоциями, захватывающей игрой, незабываемыми победами и стойким характером. Мы верим в наше будущее — юных воспитанников академии, женскую команду, всегда поддерживаем и ждём результаты от основной команды и, конечно, говорим “спасибо” тысячам наших болельщиков».