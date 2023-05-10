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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Канчельскис: «Химки» заслужили вылет по итогам сезона. В клубе работают жулики и дилетанты

Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о клубах Российской Премьер-Лиги, которые могут вылететь из турнира по итогам сезона-2022/2023.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я бы назвал одну команду, которая заслужила вылет по итогам сезона — это “Химки”. Мне их, честно говоря, не жалко. Жулики и дилетанты работают в клубе, поэтому их и не жалко, раз у них такое отношение. Видимо, хотели побить рекорд итальянского президента “Палермо”. Таких не жалко.

Жалко «Торпедо». Команда с таким большим именем, такие футболисты там играли раньше. Переживаю за «Пари НН». Клуб, у которого никогда не было денег — постоянно живут без финансов, постоянно трудности. Но они борются, каждый матч — сражение. Там проживают хорошие люди. У «Пари НН» бойцовская команда. Переживаю за них, так как работал там и сталкивался с этими проблемами. Там никогда не плачут и делают своё дело. К другим командам я отношусь нормально.

Вот «Химки» вообще не жалко! Пускай вылетают. Ничего нельзя сказать, если в клубе работают дилетанты и жулики. Такое поведение не красит. Поэтому такие результаты, когда в клубе работают люди-проходимцы«, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 26 сыгранных туров чемпионата России в зоне вылета находятся московское «Торпедо» (16-е место, 13 очков) и подмосковные «Химки» (15-е место, 17 очков). В зоне стыковых матчей расположились «Пари НН» (14-е место, 23 очка) и воронежский «Факел» (13-е место, 24 очка).

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