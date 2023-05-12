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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анохин: Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул клуб в 2021 году.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Почему вы в «Химках» не задержались?

— Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка. Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб, и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертанова» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели: в «Химки» или «Крылья». Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб.

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