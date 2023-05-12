Сёмин одобрил решение Александра Мостового стать тренером

«Отлично, он был сильным футболистом, теперь надо получить лицензию, надо немного поучиться и получить в дальнейшем работу. У него опыт игрока очень большой, поэтому почему бы и нет. Но должность тренера неожиданно назначают — одного уволили, другого взяли. Поэтому сложно сказать, когда и куда его возьмут», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».