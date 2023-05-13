Иностранный футболист ЦСКА рассказал об удививших его в России вещах
Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал об удививших его в России вещах. Его слова приводятся на сайте красно-синих.
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал об удививших его в России вещах. Его слова приводятся на сайте красно-синих.
Удивляет, насколько чистые здесь города. Даже в Испании не так. Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис. Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано.
Он назвал Москву самым чистым городом, который он видел. Также хавбека удивили российские холода.
Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.
В июле 2022 года защитник петербургского «Зенита» Родригао рассказал об удививших его в России вещах. Такими вещами для него стали сочинские пляжи, на которых нет песка, и совершенно непонятный язык.