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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранный футболист ЦСКА рассказал об удививших его в России вещах

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал об удививших его в России вещах. Его слова приводятся на сайте красно-синих.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Удивляет, насколько чистые здесь города. Даже в Испании не так. Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис. Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано.

Саша Зделар
сербский полузащитник ЦСКА

Он назвал Москву самым чистым городом, который он видел. Также хавбека удивили российские холода.

Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.

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В июле 2022 года защитник петербургского «Зенита» Родригао рассказал об удививших его в России вещах. Такими вещами для него стали сочинские пляжи, на которых нет песка,  и совершенно непонятный язык.

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