«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 12:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьёв, Мансилья.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома разгромил «Урал» со счётом 3:0. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Владимир Писарский, который сейчас выступает за самарские «Крылья Советов».