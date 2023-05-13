Зобнин не попал в заявку «Спартака» на матч против «Химок»

Встреча пройдет на подмосковной «Арене Химки» в субботу и начнется в 14:00. Причины отсутствия Зобнина в составе «красно-белых» не уточняются. В матче прошлого тура против петербургского «Зенита» 7 мая Зобнин вышел в стартовом составе и вывел команду на поле с капитанской повязкой.
В запасе «Спартака» на матч с «Химками» также остался капитан команды защитник Георгий Джикия. В игре против подмосковного клуба с первых минут с капитанской повязкой выйдет Квинси Промес.
Полностью стартовый состав «красно-белых» выглядит так: Александр Селихов (вратарь), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Томаш Тавареш, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Квинси Промес (капитан), Александр Соболев, Кейта Бальде.