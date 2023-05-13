«Урал» прервал серию без побед в РПЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1. На 62-й минуте у «Урала» отличился Александр Юшин. В составе «Оренбурга» гол забил Владимир Обухов (83). На 89-й минуте после удара защитника «Урала» Артема Мамина мяч в свои ворота срезал полузащитник оренбургской команды Кирилл Капленко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=82e74f5f8214df2e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=1&id=456252263&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал», набравший 30 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда прервала семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Оренбург» с 39 баллами располагается на восьмой строчке.