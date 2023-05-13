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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» прервал серию без побед в РПЛ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл «Оренбург» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Урал
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1. На 62-й минуте у «Урала» отличился Александр Юшин. В составе «Оренбурга» гол забил Владимир Обухов (83). На 89-й минуте после удара защитника «Урала» Артема Мамина мяч в свои ворота срезал полузащитник оренбургской команды Кирилл Капленко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал», набравший 30 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда прервала семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Оренбург» с 39 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Урал» 21 мая на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Оренбург» днем ранее примет петербургский «Зенит».

Урал
2:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
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