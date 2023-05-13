Футболисты «Химок» и «Спартака» сыграли вничью в матче РПЛ

ХИМКИ, /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Арене-Химки» в присутствии 3 020 зрителей.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Резиуан Мирзов (24-я минута). У гостей отличился Александр Соболев (56). На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=eb92a95972b6b37a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=1&id=456252266&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитаном красно-белых впервые с выездного матча Фонбет — Кубка России против воронежского «Факела» 19 октября 2022 года (2:1) стал нидерландский нападающий Квинси Промес. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не попал в заявку на матч, 13 мая в пресс-службе команды сообщили, что тренерский штаб решил дать игроку передышку из-за «мышечного перегруза».

В первом круге нынешнего розыгрыша турнира красно-белые победили соперника со счетом 5:0. 21 мая 2022 года «Химки» обыграли «Спартак» со счетом 2:1 в матче последнего, 30-го тура РПЛ сезона-2021/22.

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда на 5 очков отстает от 14-го места, которое дает право сыграть в переходных матчах за право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата России. От 12-й позиции, гарантированно сохраняющей команде место в РПЛ, «Химки» отделяют 7 очков. В следующем туре «Спартак» 21 мая на своем поле сыграет со столичным ЦСКА. «Химки» днем ранее на выезде сыграют с грозненским «Ахматом».