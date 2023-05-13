«Спартак» пострадал от судьи и потерял очки. Матч в Химках — просто цирк

«Химкам» и «Спартаку» в 27-м туре было важно набрать очки. Первые, хоть и завязли в зоне вылета, стараются до последнего биться за выживание, а вторые претендуют на второе место. Результатом недовольны и те, и те.

У Гильермо Абаскаля из сюрпризов было только одно кадровое решение: в основу вернулся Данил Пруцев. После удачного возобновления сезона полузащитник присел в запас, но всё же дождался нового шанса.

«Спартак» ожидаемо начал матч с преимуществом. Особенно активен был Антон Зиньковский, который действовал на правом фланге и оказался ключевым игроком в атаке. При розыгрыше все заходы вперёд шли через него, а партнёры сзади в это время устраивали проверенную схему: Томаш Тавареш смещался в центр и выполнял функции разыгрывающего опорника, пока левый фланг страховал Кристофер Мартинс.

Активность Зиньковского смотрелась немного необычно, поскольку левый фланг у «Спартака» попросту молчал. И это несмотря на то, что там играл Квинси Промес!

«Химки» при этом, несмотря на совсем призрачные шансы сохранить прописку в РПЛ, меньше всего походили на грушу для избиения. Команда Андрея Талалаева ждала возможности огрызнуться и активно контратаковала.

В ходе одного из выпадов «Химки» заработали штрафной, и бить отправился Резиуан Мирзов. Вингер вообще любит забивать «Спартаку» и в этот раз решил не нарушать традиции — идеальное попадание между двумя стенками прямо в девятку. Теперь у Мирзова четыре гола в ворота бывшей команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=229babe8ee7b47ef&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=1&id=456252264&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя пару минут после гола у «Спартака» был отличный шанс ответить, но Промес, в отличие от Мирзова, со штрафного не попал по воротам. А затем «управляемый хаос» Абаскаля приобрёл совсем интересную форму: Квинси при построении атак стал опускаться в центр поля, а вперёд убежал Мартинс.

«Химки» продолжали бросаться на каждый мяч, но полумоменты у «Спартака» всё равно возникали. Правда, красно-белым всё время чего-то не хватало. Удары были недостаточно сильными, а пасы шли в недодачу. В концовке первого тайма «Спартак» переключил акцент на левый фланг, и стало больше получаться. Про Зиньковского все словно забыли — теперь в центре внимания были Промес и Тавареш.

А потом случился один из ключевых моментов матча. Арбитр Евгений Кукуляк, который только недавно досрочно вернулся после отстранения из-за судейства в кубковой игре «Зенита» и «Динамо», показал вторую жёлтую карточку Даниилу Денисову. Максимально спорное решение, учитывая, что на повторе не видно чёткого контакта спартаковца с соперником. Так красно-белые остались в меньшинстве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5dc4b754f7742ade&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=1&id=456252265&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма у «Спартака» неожиданно стали получаться быстрые атаки. У «Химок» же улетучилась плотность, и в центре поля возникли огромные дыры, в которые с удовольствием убегали гости. Один из таких разгонов привёл к голу: Антон Митрюшкин дважды потащил, а Соболеву, которого окружали сразу несколько защитников, каким-то образом позволили пробить. 1:1!

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Как только счёт стал равным, игра сильно добавила в зрелищности. Оказалось, что на победу играет не только «Спартак», но и «Химки»! Пошёл обмен острыми атаками, в которых хозяева ничуть не уступали сопернику.

Ближе к концу перевес «Химок» в атаке стал уже неприличным. «Спартак» пытался выбраться за победным голом и раз за разом огребал опасную атаку. Команды обменивались выпадами два в одного, была даже атака четыре в два. Если коротко, просто цирк! Не было только голов — и это, конечно, парадокс, потому что в самых опасных ситуациях забить так никто и не смог.

Насколько «Химкам» поможет набранное сегодня очко — спорный вопрос. А вот «Спартак» теперь рискует отпустить ЦСКА и «Ростов» совсем далеко. Прощай, надежда на второе место?