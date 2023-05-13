Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Ницца
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Рубин
Акрон
31
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Родина
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Альмерия
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Аяччо
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
21
Все события
16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» пострадал от судьи и потерял очки. Матч в Химках — просто цирк

Качественным футболом в этой игре и не пахло.

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Химкам» и «Спартаку» в 27-м туре было важно набрать очки. Первые, хоть и завязли в зоне вылета, стараются до последнего биться за выживание, а вторые претендуют на второе место. Результатом недовольны и те, и те.

У Гильермо Абаскаля из сюрпризов было только одно кадровое решение: в основу вернулся Данил Пруцев. После удачного возобновления сезона полузащитник присел в запас, но всё же дождался нового шанса.

«Спартак» ожидаемо начал матч с преимуществом. Особенно активен был Антон Зиньковский, который действовал на правом фланге и оказался ключевым игроком в атаке. При розыгрыше все заходы вперёд шли через него, а партнёры сзади в это время устраивали проверенную схему: Томаш Тавареш смещался в центр и выполнял функции разыгрывающего опорника, пока левый фланг страховал Кристофер Мартинс.

Активность Зиньковского смотрелась немного необычно, поскольку левый фланг у «Спартака» попросту молчал. И это несмотря на то, что там играл Квинси Промес!

«Химки» при этом, несмотря на совсем призрачные шансы сохранить прописку в РПЛ, меньше всего походили на грушу для избиения. Команда Андрея Талалаева ждала возможности огрызнуться и активно контратаковала.

В ходе одного из выпадов «Химки» заработали штрафной, и бить отправился Резиуан Мирзов. Вингер вообще любит забивать «Спартаку» и в этот раз решил не нарушать традиции — идеальное попадание между двумя стенками прямо в девятку. Теперь у Мирзова четыре гола в ворота бывшей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя пару минут после гола у «Спартака» был отличный шанс ответить, но Промес, в отличие от Мирзова, со штрафного не попал по воротам. А затем «управляемый хаос» Абаскаля приобрёл совсем интересную форму: Квинси при построении атак стал опускаться в центр поля, а вперёд убежал Мартинс.

«Химки» продолжали бросаться на каждый мяч, но полумоменты у «Спартака» всё равно возникали. Правда, красно-белым всё время чего-то не хватало. Удары были недостаточно сильными, а пасы шли в недодачу. В концовке первого тайма «Спартак» переключил акцент на левый фланг, и стало больше получаться. Про Зиньковского все словно забыли — теперь в центре внимания были Промес и Тавареш.

А потом случился один из ключевых моментов матча. Арбитр Евгений Кукуляк, который только недавно досрочно вернулся после отстранения из-за судейства в кубковой игре «Зенита» и «Динамо», показал вторую жёлтую карточку Даниилу Денисову. Максимально спорное решение, учитывая, что на повторе не видно чёткого контакта спартаковца с соперником. Так красно-белые остались в меньшинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма у «Спартака» неожиданно стали получаться быстрые атаки. У «Химок» же улетучилась плотность, и в центре поля возникли огромные дыры, в которые с удовольствием убегали гости. Один из таких разгонов привёл к голу: Антон Митрюшкин дважды потащил, а Соболеву, которого окружали сразу несколько защитников, каким-то образом позволили пробить. 1:1!

Во время загрузки произошла ошибка.

Как только счёт стал равным, игра сильно добавила в зрелищности. Оказалось, что на победу играет не только «Спартак», но и «Химки»! Пошёл обмен острыми атаками, в которых хозяева ничуть не уступали сопернику.

Ближе к концу перевес «Химок» в атаке стал уже неприличным. «Спартак» пытался выбраться за победным голом и раз за разом огребал опасную атаку. Команды обменивались выпадами два в одного, была даже атака четыре в два. Если коротко, просто цирк! Не было только голов — и это, конечно, парадокс, потому что в самых опасных ситуациях забить так никто и не смог.

Насколько «Химкам» поможет набранное сегодня очко — спорный вопрос. А вот «Спартак» теперь рискует отпустить ЦСКА и «Ростов» совсем далеко. Прощай, надежда на второе место?

Михаил Рождественский

Химки
1:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь