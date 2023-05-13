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17:36 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Соболев предположил, что порвал связки руки в матче с «Химками»

Во втором тайме игры нападающему московского клуба оказали медицинскую помощь.

Спартак
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев, вероятнее всего, порвал связки руки в гостевом матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками». Об этом Соболев в субботу рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Химками» (1:1). Единственный мяч в составе красно-белых забил Соболев. В конце второго тайма форварду оказали медицинскую помощь.

«Вправляли палец? Да, палец просто в другую сторону был, — сказал Соболев. Думаю, что связки разорвал, но пока не знаю, поеду сейчас на рентген. Неприятно, да».

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 21 мая на своем поле сыграет со столичным ЦСКА.

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