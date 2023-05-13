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17:51 (мск), источник: ТАСС

ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком»

Перед голом главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока петербургского клуба Далера Кузяева.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра встречи 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) Павла Кукуяна засчитать второй гол «Зенита» в ворота московского «Спартака». Об этом в субботу сообщила пресс-служба РФС.

«Спартак» 7 мая в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» (2:3). Сине-бело-голубые благодаря победе досрочно оформили чемпионство.

Незадолго до второго гола «Зенита» полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в результате столкновения с игроком петербургского клуба Далером Кузяевым упал на поле, но арбитр не остановил встречу. ЭСК РФС единогласно квалифицировала действия Кузяева как фол и указала, что по итогам эпизода было необходимо назначить штрафной. Большинство членов комиссии также посчитали, что игрок петербуржцев нарушил правила в атакующей фазе, а мяч до взятия ворот не переходил под контроль игроков «Спартака», в связи с чем видеоассистенту рефери следовало подозвать главного арбитра встречи к монитору для рассмотрения момента.

ЭСК РФС также отметила, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте встречи. Члены комиссии согласились, что контакт защитника петербуржцев Роберта Ренана с голеностопом игрока «Спартака» Бальде Кейта имел случайный характер и произошел на встречном движении ног игроков. Учитывая, что столкновение не повлияло на развитие игрового эпизода, а также принимая во внимание тот факт, что в контакте не было усилия, комиссия единогласно поддержала решение судьи.

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