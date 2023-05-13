ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра встречи 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) Павла Кукуяна засчитать второй гол «Зенита» в ворота московского «Спартака». Об этом в субботу сообщила пресс-служба РФС.

«Спартак» 7 мая в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» (2:3). Сине-бело-голубые благодаря победе досрочно оформили чемпионство.

Незадолго до второго гола «Зенита» полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в результате столкновения с игроком петербургского клуба Далером Кузяевым упал на поле, но арбитр не остановил встречу. ЭСК РФС единогласно квалифицировала действия Кузяева как фол и указала, что по итогам эпизода было необходимо назначить штрафной. Большинство членов комиссии также посчитали, что игрок петербуржцев нарушил правила в атакующей фазе, а мяч до взятия ворот не переходил под контроль игроков «Спартака», в связи с чем видеоассистенту рефери следовало подозвать главного арбитра встречи к монитору для рассмотрения момента.