ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком»
Перед голом главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока петербургского клуба Далера Кузяева.
Перед голом главный арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока петербургского клуба Далера Кузяева.
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра встречи 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) Павла Кукуяна засчитать второй гол «Зенита» в ворота московского «Спартака». Об этом в субботу сообщила пресс-служба РФС.
«Спартак» 7 мая в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» (2:3). Сине-бело-голубые благодаря победе досрочно оформили чемпионство.
Незадолго до второго гола «Зенита» полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в результате столкновения с игроком петербургского клуба Далером Кузяевым упал на поле, но арбитр не остановил встречу. ЭСК РФС единогласно квалифицировала действия Кузяева как фол и указала, что по итогам эпизода было необходимо назначить штрафной. Большинство членов комиссии также посчитали, что игрок петербуржцев нарушил правила в атакующей фазе, а мяч до взятия ворот не переходил под контроль игроков «Спартака», в связи с чем видеоассистенту рефери следовало подозвать главного арбитра встречи к монитору для рассмотрения момента.
ЭСК РФС также отметила, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте встречи. Члены комиссии согласились, что контакт защитника петербуржцев Роберта Ренана с голеностопом игрока «Спартака» Бальде Кейта имел случайный характер и произошел на встречном движении ног игроков. Учитывая, что столкновение не повлияло на развитие игрового эпизода, а также принимая во внимание тот факт, что в контакте не было усилия, комиссия единогласно поддержала решение судьи.