Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Атлетик
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Торпедо
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ницца
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Рубин
Акрон
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
15
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Аяччо
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
21
Все события
19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрокам «Зенита» вручили чемпионский кубок

Игроки санкт-петербургского «Зенита» получили кубок за победу в Российской Премьер-Лиге.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Церемония награждения проходит на домашнем стадионе сине-бело-голубых — «Газпром Арене».

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в домашнем матче 27-го тура. Голами в составе петербуржцев отметились Малком и Матео Кассьерра, а в составе гостей — Михайло Баньяц и Алексей Ионов. После 27 туров «Зенит» набрал 65 очков.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после матча 26-го тура со «Спартаком», одержав победу со счётом 3:2. Петербуржцы выиграли национальное первенство в пятый раз подряд и в 10-й раз в истории. На эмблеме сине-бело-голубых появилась вторая звезда.

Зенит
2:2
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь