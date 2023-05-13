Игрокам «Зенита» вручили чемпионский кубок

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в домашнем матче 27-го тура. Голами в составе петербуржцев отметились Малком и Матео Кассьерра, а в составе гостей — Михайло Баньяц и Алексей Ионов. После 27 туров «Зенит» набрал 65 очков.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после матча 26-го тура со «Спартаком», одержав победу со счётом 3:2. Петербуржцы выиграли национальное первенство в пятый раз подряд и в 10-й раз в истории. На эмблеме сине-бело-голубых появилась вторая звезда.