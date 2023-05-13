«Зенит» проводит чемпионский парад после награждения

После матча с «Краснодаром» (2:2) команде вручили кубок и медали. После церемонии награждения на «Газпром Арене» команда отправилась на автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания. Планируется сделать пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами.