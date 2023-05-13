Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с «Зенитом»

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом. Награждение команды произошло на домашнем стадионе «Зенита» — «Газпром Арена». «Зенит» в матче 27-го тура РПЛ сыграл на своем поле вничью с «Краснодаром» — 2:2. Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу целиком.