Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с «Зенитом»

Футбол, Премьер-лига, Тур 2713.05.2023, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 25508 зрителей
|Сергей Семак
|Владимир Ивич
|Филипе Силва Малком(Маркус Вендел)
|15′
|Михайло Баньяц(Ильзат Ахметов)
|51′
|Матео Кассьерра
|90+6′
|Алексей Ионов
|58′
|41
|Михаил Кержаков
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Хуниор Алонсо
|28
|Нуралы Алип
|98
|Сергей Петров
|5
|Вильмар Барриос
|11
|Алексей Ионов
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
78′
|31
|Фернанду да Силва Кайо
|10
|Филипе Силва Малком
|40
|Олакунле Олусегун
|2
|Дмитрий Чистяков
74′
|82
|Сергей Волков
|4
|Данил Круговой
90+2′
|7
|Ильзат Ахметов
66′
|15
|Вячеслав Караваев
85′
|19
|Жуан Батчи
|21
|Александр Ерохин
|14
|Михайло Баньяц
82′
|8
|Маркус Вендел
62′
|84
|Вячеслав Литвинов
|14
|Далер Кузяев
84′
|16
|Кевин Ленини
66′
|17
|Андрей Мостовой
74′
|61
|Иефани Давид Ндука
|31
|Густаво Мантуан
|90
|Дэвид Мозес Кобнан
29′82′
|33
|Иван Сергеев
62′
|96
|Александр Кокшаров
|30
|Матео Кассьерра
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роман Сафьян(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)