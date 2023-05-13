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13 мая, источник: Vesti.kz

Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с «Зенитом»

Игроки «Зенита», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип получили кубок за победу в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зенит
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Источник: ФК «Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом. Награждение команды произошло на домашнем стадионе «Зенита» — «Газпром Арена». «Зенит» в матче 27-го тура РПЛ сыграл на своем поле вничью с «Краснодаром» — 2:2. Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу целиком.

На счету «Зенита» 65 очков. У идущего на втором месте ЦСКА за три тура до финиша 51 балл.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
2:2
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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