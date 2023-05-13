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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА отправил «Торпедо» в Первую лигу. А у Чалова личный рекорд по голам в РПЛ!

Армейцы отрываются от «Спартака» в гонке за серебро.

ЦСКА
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Торпедо» и отправил чёрно-белых в Первую лигу. Армейцы на четыре очка оторвались от «Спартака» в борьбе за серебро.

«Торпедо», кажется, впервые под руководством Пепа Клотета сыграло в три центральных защитника — по схеме 3−5−2. Чёрно-белые перекрыли центр и полуфланги, встречали армейцев достаточно высоко. ЦСКА потребовалось время, чтобы адаптироваться к новой тактике команды испанца, поскольку тренерский штаб Владимира Федотова, скорее всего, к этому не готовился. Однако хозяевам подыграл, разрушив весь план Клотета, торпедовский защитник Роганович. Черногорец уже на пятой минуте подарил гол красно-синим. Хотел сбросить мяч голкиперу Бабурину, а получилось — на ногу Чалову. Нападающий ЦСКА положил свой 16-й мяч в чемпионате: столько за сезон РПЛ он ещё не забивал.

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После этого хозяева спокойно контролировали игру. Не так уж мощно прессинговали, по крайней мере, умеют и более агрессивно защищаться на чужой половине поля. Как правило, выжидали в среднем блоке. «Торпедо», пусть и забивало в каждом матче после прихода Клотета, всё же не настолько сильно индивидуально и командно, чтобы создавать много моментов против одного из лидеров РПЛ в позиционном наступлении. До перерыва чёрно-белые так ни разу и не пробили в створ ворот Акинфеева.

ЦСКА был ближе ко второму голу, нежели «Торпедо» к первому. Стандарты создавали напряжение в штрафной Бабурина, но забили армейцы всё-таки с игры. Голевая атака в концовке первого тайма началась с классного отбора в исполнении Мендеса, а завершилась разрешающей передачей Чалова на Облякова. Иван продолжает разрывать весной 2023-го — решил эпизод двумя касаниями. Фёдор же добавил к голу результативную передачу. Даже три центрбека не уберегли чёрно-белых в этом эпизоде от прорыва центральной оси.

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Весной 2023-го ЦСКА играет — как песню поёт. Возможно, это лучшая по качеству футбола команда чемпионата во второй части сезона. Особенно с учётом того, что армейцы вынуждены сражаться на два фронта, продолжая борьбу за Кубок России. Вот и на второй тайм матча с «Торпедо» красно-синие вышли с заметным желанием «закончить всё». За первые минут десять нанесли пять ударов по воротам Бабурина, правда, в створ не попадали. Чёрно-белым было не до атаки. А ведь в дерби решалась судьба торпедовцев в РПЛ!

«Торпедо» впервые пробило в створ на исходе часа матча, когда капитан Самсонов неожиданно взялся исполнить штрафной. Но и этот удар едва ли стал трудным испытанием для Акинфеева. ЦСКА же забил ещё — это сделал за четверть часа до конца Обляков. Однако дубль поймавшего какой-то невероятный кураж во второй части сезона инсайда был отменён из-за офсайда. Надо сказать, довольно спорного. Поскольку «офсайдные линии» до сих пор не завезли из Китая, судьи продолжают определять положение вне игры на глазок и доверять друг другу. Решение бокового оставили в силе.

Тем не менее «Торпедо» не избежало крупного поражения. На 89-й минуте пенальти в свои ворота «привёз» защитник Шляков. Очень хитро в этом эпизоде сыграл центрбек ЦСКА Виллиан Роша, который успел к мячу раньше потерявшего концентрацию от усталости соперника и упал после контакта. Чалов спокойно оформил дубль, хотя забить Бабурину с «точки» — непростая задача.

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А в компенсированное время команда Клотета осталась вдесятером: Обляков спровоцировал Самсонова на вторую жёлтую карточку. Символично, что капитан ушёл фактически в тот момент, когда чёрно-белые вылетали в Первую лигу.

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо
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