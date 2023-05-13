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22:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением

Первая лига отреагировала на возвращение «Торпедо».

ЦСКА
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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«“Торпедо” проиграло ЦСКА 0:3 и потеряло шансы остаться в РПЛ в следующем сезоне. С возвращением в #ЛучшаяЛигаМира, черно-белые!» — написала пресс-служба лиги.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3). Команда занимает в таблице чемпионата России 16-е место (13 очков) и лишилась шансов остаться в РПЛ.

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 2:0
Торпедо
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